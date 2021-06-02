https://news.day.az/society/1348342.html Нужен ли пассажирам внутренних авиарейсов тест на COVID-19? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Нужен ли пассажирам внутренних авиарейсов тест на COVID-19? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане у пассажиров внутренних авиарейсов не будут требовать ПЦР-тест на наличие коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Правительство внесло изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".
В соответствии с поправками ПЦР-тест будет проводиться прямо в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Медицинский персонал будет брать мазок для теста на наличие COVID-19.
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