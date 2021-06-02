Нужно ли носить маску в своем автомобиле?

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года отменено требование обязательного использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей на открытом воздухе.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в соответствии с законодательством, за исключением транспортных средств, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железная дорога и т.д.) использование медицинской маски в личных автомобилях не требуется.

Согласно постановлению Кабинета Министров №189 от 29 мая 2020 года, в нижеуказанных случаях следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) при условии соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми 1,5-2 метра):

- в транспортных средствах, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозок (автобус, такси, метро, ж/д и т.д.);

- на закрытых рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять индивидуальные средства защиты дыхательных путей);

- в помещениях государственных органов (учреждений), предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан;

- в помещениях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов;

- в офисах и производственных помещениях;

- в закрытых помещениях, местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и других закрытых объектах, которые считаются памятниками истории и культуры.