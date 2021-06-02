Еще один автобус в Баку переходит на карточную систему оплаты
Продолжается интеграция регулярных автобусных маршрутов с системой BakıKart.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), с 03.06.2021 проезд в автобусах, курсирующих по маршруту № 216 (поселок Балаханы - м/с "Кероглу"), будет оплачиваться посредством карточной системы.
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Для обеспечения комфорта пассажиров установлены POS-терминалы для пополнения баланса "BakıKart" в маркетах "OBA" по следующим адресам в поселке Балаханы.
Улица Сефевидов 70;
Улица Гюлистан 47А;
Поселок Сабунчи - Городское шоссе.
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