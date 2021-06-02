В Баку будет до 27 градусов тепла

3 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

3 июня в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дождь, град. Утром местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градусов тепла, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 июня на Абшеронском полуострове будет дуть временами усиливающийся ветер хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.