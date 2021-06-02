Заложенные армянами в Карабахе мины стали еще опаснее

Заложенные армянами на территориях Азербайджана во время оккупации многочисленные мины осложняют тушение пожаров.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, учитывая опасность возникновения пожаров и их распространения из-за наступившей жаркой погоды, малейшая невнимательность или безответственность в вопросе пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям.

"Принимая во внимание вышеизложенное, в том числе риск для жизни пожарных вследствие минной угрозы при тушении пожаров, которые могут возникнуть на освобожденных территориях, напоминаем гражданам, выезжающим на эти территории по специальным разрешениям, о важности неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.