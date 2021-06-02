В мечети Азербайджана не будут пускать без COVID-паспортов

Управление Мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19 обнародовало правила, которые необходимо соблюдать в мечетях и других местах поклонения.

Как сообщает Day.Az, одно из требований заключается в том, что участвовать в религиозных обрядах могут только лица, имеющие паспорт COVID-19 (свидетельство о вакцинации или сертификат иммунитета).