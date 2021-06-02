Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2 июня провел выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования, передает Day.Az.

Для организации тестирования в 12 городах и районах было выделено 1 446 экзаменационных залов в 87 зданиях, назначены 87 общих руководителей, 236 руководителей экзаменов, 1 757 преподавателей-наблюдателей, 174 сотрудника безопасности, 87 представителей зданий.

В экзаменах предусматривалось участие 18 609 учащихся.

По предварительным данным, один человек не был допущен к участию в тестировании из-за повышенной температуры.

Сегодня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и карт ответов. Результаты будут объявлены в течение ближайшей недели.