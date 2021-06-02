В Азербайджане за сутки выявлено 156 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 378 человек вылечились, 5 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 334 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 325 418 человек вылечились, 4 926 скончались, число активных больных - 3 944.

За последние сутки проведено 8834, за прошедшее время - 3 532 472 тестов на коронавирус.