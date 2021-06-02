МЧС обратилось к населению
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, по данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с вечера сегодняшнего дня и до утра 4 июня на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер. В северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град.
В связи с этим населению рекомендуется быть осторожными, строго соблюдать необходимые правила безопасности, чтобы избежать опасностей, которые могут вызвать сильный ветер и неблагоприятные погодные условия.
В случае опасности следует звонить на службу "112".
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