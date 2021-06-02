В Азербайджане из магазина украли сигареты на 10 000 манатов

В правоохранительные органы поступило заявление о краже сигарет различных марок на 10 тыс. манатов из магазина, занимающегося оптовой продажей табачных изделий на территории села Зараган, передает Day.Az.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками Габалинского и Загатальского РОП был задержан житель города Загатала Тофик Мамедов, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Он признался в содеянном и заявил, что продавал украденные сигареты в Баку и Сумгайыте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.