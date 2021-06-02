https://news.day.az/society/1348583.html В Азербайджане из магазина украли сигареты на 10 000 манатов
В Азербайджане из магазина украли сигареты на 10 000 манатов
В правоохранительные органы поступило заявление о краже сигарет различных марок на 10 тыс. манатов из магазина, занимающегося оптовой продажей табачных изделий на территории села Зараган, передает Day.Az.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками Габалинского и Загатальского РОП был задержан житель города Загатала Тофик Мамедов, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Он признался в содеянном и заявил, что продавал украденные сигареты в Баку и Сумгайыте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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