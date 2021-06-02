Новшество в получении справки о наличии недвижимости в Азербайджане

Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана запустила электронную услугу "Получение справки о наличии недвижимости", сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Отныне каждый гражданин может получить справку о наличии недвижимости не только в территориальных управлениях госслужбы, но и в электронном порядке.

Для этого необходимо зайти на портал e-emlak.gov.az и после того, как документ будет готов, оплатить услугу.

После оплаты гражданин сможет ознакомиться на портале со справкой о принадлежащей ему недвижимости.

С порядком использования электронной услуги можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3uKlHGU.