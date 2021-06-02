https://news.day.az/society/1348586.html Новшество в получении справки о наличии недвижимости в Азербайджане
Новшество в получении справки о наличии недвижимости в Азербайджане
Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана запустила электронную услугу "Получение справки о наличии недвижимости", сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Отныне каждый гражданин может получить справку о наличии недвижимости не только в территориальных управлениях госслужбы, но и в электронном порядке.
Для этого необходимо зайти на портал e-emlak.gov.az и после того, как документ будет готов, оплатить услугу.
После оплаты гражданин сможет ознакомиться на портале со справкой о принадлежащей ему недвижимости.
С порядком использования электронной услуги можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3uKlHGU.
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