МВД обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в обращении говорится:

"Как сообщалось, в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 было ограничено движение на улицах Бакинского городского кольца и вокруг него с 13:00 31 мая до 06:00 8 июня. В период запрета дорожная полиция продолжает работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасный доступ водителей и пешеходов к своим домам, а также бесперебойное движение транспорта. Мы еще раз рекомендуем водителям отдавать предпочтение общественному транспорту в этот период, следовать указателям сотрудников дорожной полиции и планировать свои поездки, используя альтернативные дороги".