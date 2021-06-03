В Азербайджане сегодня более 20 тысяч учащихся сдадут выпускные экзамены

Сегодня Государственным экзаменационным центром проводятся выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 - закончится режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются. Сегодня экзамены пройдут в Нахчыванской АР, городах Ширван и Сумгайыт (первая часть), Низаминском районе Гянджи, Агстафинском, Астаринском, Дашкесанском, Гаджигабульском, Лерикском, Габалинском, Гобустанском, Шабранском, Уджарском, Ярдымлинском, Евлахском и Зардабском районах. Ожидается, что в экзамене примут участие 20438 учащихся.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контакта для участников экзамена определено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

Напомним, что в городах и районах, где 2-3 июня пройдут экзамены, всего выделено 185 экзаменационных зданий, 3051 экзаменационный зал. Для управления экзаменами назначены 185 общих руководителей экзаменов, 503 руководителя экзаменов, 3702 преподавателя, 370 сотрудников режима пропуска (охраны), 185 представителей зданий.