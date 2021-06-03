Расписание видеоуроков на 3 июня

Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на четверг, 3 июня. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.

Как передает Day.Az, ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время уроков" в Facebook.