https://news.day.az/society/1348676.html Расписание видеоуроков на 3 июня - ФОТО
Расписание видеоуроков на 3 июня - ФОТО
Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на четверг, 3 июня. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
Как передает Day.Az, ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время уроков" в Facebook.
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