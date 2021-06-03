https://news.day.az/society/1348692.html Обнаружено тело военнослужащего, без вести пропавшего в ходе Отечественный войны
Обнаружено тело военнослужащего, без вести пропавшего в ходе Отечественный войны
Обнаружено тело военнослужащего, без вести пропавшего в ходе Отечественный войны.
Как сообщает Day.Az, это пропавший без вести 8 месяцев назад Мустафаев Эльвин Фуад оглу. Его тело будет доставлено сегодня в Гянджу.
Тело Мустафаева было обнаружено на территории Муровдага.
Аллах рехмет элесин.
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