Обнаружено тело военнослужащего, без вести пропавшего в ходе Отечественный войны

Обнаружено тело военнослужащего, без вести пропавшего в ходе Отечественный войны.

Как сообщает Day.Az, это пропавший без вести 8 месяцев назад Мустафаев Эльвин Фуад оглу. Его тело будет доставлено сегодня в Гянджу.

Тело Мустафаева было обнаружено на территории Муровдага.

Аллах рехмет элесин.