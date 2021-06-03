Страшное ДТП в Лянкяране

Возвращающиеся с отдыха родственники попали в ДТП в Лянкяране.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории поселка Ашагы Нуведи.

Автомобиль марки "ВАЗ 2104", которым управлял Юсиф Нахматов 1999 года рождения, попал в аварию. Находившиеся в автомобиле пассажиры - Расиф Джафар оглу Гамбаров 1967 года рождения, Нейбе Балага гызы Гамбарова 1975 года рождения, Сахиба Балага гызы Гасанова 1977 года рождения, Ильгара Ибрагим гыза Гасанова 2003 года рождения и Асим Расим оглу Гамбаров 2013 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.