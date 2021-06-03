https://news.day.az/society/1348732.html Страшное ДТП в Лянкяране - 5 пострадавших
Страшное ДТП в Лянкяране - 5 пострадавших
Возвращающиеся с отдыха родственники попали в ДТП в Лянкяране.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории поселка Ашагы Нуведи.
Автомобиль марки "ВАЗ 2104", которым управлял Юсиф Нахматов 1999 года рождения, попал в аварию. Находившиеся в автомобиле пассажиры - Расиф Джафар оглу Гамбаров 1967 года рождения, Нейбе Балага гызы Гамбарова 1975 года рождения, Сахиба Балага гызы Гасанова 1977 года рождения, Ильгара Ибрагим гыза Гасанова 2003 года рождения и Асим Расим оглу Гамбаров 2013 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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