В Азербайджане отменена инвалидность еще 9 человек

Проведена очная оценка инвалидности еще 21 человека, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, было установлено, что диагноз 9 из них не дает основания для назначения инвалидности.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.