https://news.day.az/society/1348756.html В Азербайджане отменена инвалидность еще 9 человек
В Азербайджане отменена инвалидность еще 9 человек
Проведена очная оценка инвалидности еще 21 человека, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, было установлено, что диагноз 9 из них не дает основания для назначения инвалидности.
Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.
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