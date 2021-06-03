Кадры из Баку, растрогавшие миллионы людей

Данные кадры, снятые в Баку и опубликованные в социальных сетях, растрогали миллионы пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, несмотря на потерю конечностей у Эльнура, его жена по имени Нармин любит и заботится о нем, о чем можно видеть по представленному видео.