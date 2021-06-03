https://news.day.az/society/1348783.html Кадры из Баку, растрогавшие миллионы людей - ВИДЕО
Кадры из Баку, растрогавшие миллионы людей - ВИДЕО
Данные кадры, снятые в Баку и опубликованные в социальных сетях, растрогали миллионы пользователей.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, несмотря на потерю конечностей у Эльнура, его жена по имени Нармин любит и заботится о нем, о чем можно видеть по представленному видео.
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