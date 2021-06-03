https://news.day.az/society/1348870.html Региональный директор ВОЗ приедет в Азербайджан
Региональный директор ВОЗ приедет в Азербайджан
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Она сообщила, что в ближайшее время запланирован визит регионального директора ВОЗ в регион.
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