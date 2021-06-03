Региональный директор ВОЗ приедет в Азербайджан

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Она сообщила, что в ближайшее время запланирован визит регионального директора ВОЗ в регион.