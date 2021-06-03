https://news.day.az/society/1348911.html Что делать если после вакцинации нет антител? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Что делать если после вакцинации нет антител? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"Должны вакцинироваться и лица, которые заразились коронавирусом, но несмотря на то, что после инфицирования прошло 6 месяцев, имеют высокий показатель антител в крови по результатам серологического теста".
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Отмечено, что лица, которые получили две дозы вакцины, но несмотря на то, что прошло две недели, в их крови нет антител по результатам серологического теста, могут быть вакцинированы повторно. Сообщается, что эти лица могут повторно вакцинироваться через 6 месяцев.
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