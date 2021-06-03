Что делать если после вакцинации нет антител?

"Должны вакцинироваться и лица, которые заразились коронавирусом, но несмотря на то, что после инфицирования прошло 6 месяцев, имеют высокий показатель антител в крови по результатам серологического теста".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Отмечено, что лица, которые получили две дозы вакцины, но несмотря на то, что прошло две недели, в их крови нет антител по результатам серологического теста, могут быть вакцинированы повторно. Сообщается, что эти лица могут повторно вакцинироваться через 6 месяцев.