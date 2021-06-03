https://news.day.az/society/1348913.html ПЦР-тесты для пассажиров внутренних рейсов в аэропорту Гейдар Алиев будут бесплатными - TƏBİB
ПЦР-тесты для пассажиров внутренних рейсов в аэропорту Гейдар Алиев будут бесплатными - TƏBİB
Пассажирам, прибывающим в Международный аэропорт Гейдар Алиев внутренними рейсами, не требуется платить за ПЦР-тесты на COVID-19.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Отметим, что это отражено во внесенных Кабинетом министров поправках во "Временные правила организации полетов и авиаперевозок пассажиров в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)".
Согласно поправкам, у пассажиров внутренних рейсов будет проверяться только наличие удостоверения личности (паспорта) и билета на соответствующий рейс.
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