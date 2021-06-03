ПЦР-тесты для пассажиров внутренних рейсов в аэропорту Гейдар Алиев будут бесплатными

Пассажирам, прибывающим в Международный аэропорт Гейдар Алиев внутренними рейсами, не требуется платить за ПЦР-тесты на COVID-19.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Отметим, что это отражено во внесенных Кабинетом министров поправках во "Временные правила организации полетов и авиаперевозок пассажиров в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)".

Согласно поправкам, у пассажиров внутренних рейсов будет проверяться только наличие удостоверения личности (паспорта) и билета на соответствующий рейс.