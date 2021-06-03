Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 988 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 45 219, вторую дозу получили 5 769 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 418 082, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 497 993, вторую дозу получили 920 089 человек.