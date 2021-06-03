Названы самые популярные имена для детей

В первом квартале этого года самыми популярными именами для младенцев мужского пола стали Али, Юсиф, Гусейн, Угур и Мухаммед, а для младенцев женского пола - Захра, Зейнаб, Айлин, Мяляк и Марьям.

Об этом сообщили в Минюсте в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Было отмечено, что в апреле этого года самыми популярными мужскими именами были в основном Али, Угур, Гусейн, Юсиф и Мухаммед, а женскими именами - Захра, Зейнаб, Марьям, Фатима и Айлин.