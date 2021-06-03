Можно ли делать прививки летом?

Вакцинацию от коронавируса можно проводить в любое время года. Для этого требуется лишь желание гражданина.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил главный инфекционист Минздрава АР Тайяр Эйвазов.

"Летний сезон никак не влияет на результат вакцинации. Для достижения поставленной нами цели необходима массовая иммунизация. Любой желающий может добровольно сделать прививку.

Решение об отказе от вакцинации лиц, страдающих тяжелой формой аллергии и с осложнениями перенесших прежние прививки, может вынести специалист. Большинство из тех, у кого ранее были аллергические реакции, уже вакцинированы, и никаких побочных эффектов у них не наблюдалось", - добавил Эйвазов.