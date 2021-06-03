Ровнаг Абдуллаев избран на высокую должность

3 июня в столице Венгрии городе Будапешт состоялся конгресс Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, на конгрессе были проведены выборы президента организации.

Глава IJF Мариус Визер как единственный кандидат был единогласно избран президентом федерации.

Затем он обнародовал список членов Исполнительного комитета, с которыми будет работать в ближайшие 4 года. Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев во 2-й раз был избран членом Исполкома на 4 года.

В заключение М.Визер поблагодарил участников за проделанную работу и подвел итоги конгресса.