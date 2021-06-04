В какие районы Азербайджана чаще всего уезжают из Баку?

Функционирование Бакинского международного автовокзального комплекса осуществляется в полном объеме по всем прежним маршрутам.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

"На линии выпущены автобусы большой вместимости. Они выпускаются на линии с учетом спроса на тот или иной маршрут. Наибольший пассажиропоток наблюдается в направлении Гянджи, Шеки, Гаха, Загаталы, Лянкярана и Губы", - сказала она.

Аллахъярова добавила, что и водитель, и пассажиры должны пользоваться в автобусе медицинскими масками.