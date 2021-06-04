Депутат о возобновлении проведения свадеб в Азербайджане

Среди очередных послаблений, ожидающих нас в ближайшее время, обязательно должно быть возобновление свадеб, конечно, при условии соблюдения всех правил.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Солтан Мамедов в программе ARB 24 İş vaxtı ("Рабочее время").

"Меры, касающиеся пляжей и общественного транспорта, уже находятся на стадии реализации. Сегодня снижение инфицирования происходит за счет программы вакцинации. Учитывая появление новых штаммов и связанные с этим трудности, смягчение карантинного режима будет осуществляться поэтапно. Однако в закрытых помещениях ношение масок необходимо", - отметил он.