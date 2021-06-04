Не признаны дипломы еще 65 выпускников зарубежных вузов

Агентство по обеспечению качества в образовании обнародовало статистику обращений в связи с признанием дипломов за май, передает Day.Az.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, в связи с 193 из 258 обращений, рассмотренных в мае в течение 21 дня, было принято положительное решение, а в связи с обращениями 65 человек - отрицательное решение.