https://news.day.az/society/1349110.html Не признаны дипломы еще 65 выпускников зарубежных вузов
Не признаны дипломы еще 65 выпускников зарубежных вузов
Агентство по обеспечению качества в образовании обнародовало статистику обращений в связи с признанием дипломов за май, передает Day.Az.
Как сообщили АПА в Министерстве образования, в связи с 193 из 258 обращений, рассмотренных в мае в течение 21 дня, было принято положительное решение, а в связи с обращениями 65 человек - отрицательное решение.
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