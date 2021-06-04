Инвалиды войны освобождены от ряда госпошлин

Инвалидам войны предоставляется ряд льгот.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим предлагаются поправки в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправке, инвалиды войны освобождаются от госпошлин при подаче апелляций и жалоб в связи с определением фактов, имеющих юридическое значение, подачи апелляций в связи с постановлением суда и при обжалованиях судебных решений, при повторной выдаче копий судебных документов, а также в связи с совершением нотариальных действий при купле-продаже жилья.