https://news.day.az/society/1349133.html Инвалиды войны освобождены от ряда госпошлин
Инвалиды войны освобождены от ряда госпошлин
Инвалидам войны предоставляется ряд льгот.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим предлагаются поправки в закон "О государственной пошлине".
Согласно поправке, инвалиды войны освобождаются от госпошлин при подаче апелляций и жалоб в связи с определением фактов, имеющих юридическое значение, подачи апелляций в связи с постановлением суда и при обжалованиях судебных решений, при повторной выдаче копий судебных документов, а также в связи с совершением нотариальных действий при купле-продаже жилья.
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