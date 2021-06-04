Число погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре увеличилось до трех

13:30

Трое человек погибли в результате подрыва на мине в Келдьбаджаре. Четверо ранены.

Об этом мообщила Генпрокуратура и МВД Азербайджана.

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12:44

Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре.

Об этом сообщили в AzTV, передает Day.Az.

Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.

Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель.

Day.Az выражает глубокие соболезнования семьям погибших.