https://news.day.az/society/1349163.html Число погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Число погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
13:30
Трое человек погибли в результате подрыва на мине в Келдьбаджаре. Четверо ранены.
Об этом мообщила Генпрокуратура и МВД Азербайджана.
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12:44
Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре.
Об этом сообщили в AzTV, передает Day.Az.
Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.
Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель.
Day.Az выражает глубокие соболезнования семьям погибших.
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