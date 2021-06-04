https://news.day.az/society/1349176.html Первые кадры с места подрыва журналистов в Кельбаджаре - ВИДЕО
Первые кадры с места подрыва журналистов в Кельбаджаре - ВИДЕО
Появились первые кадры с места подрыва автомобиля в Кельбаджаре, передает Day.Az.
Напомним, что оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.
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