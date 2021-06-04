Первые кадры с места подрыва журналистов в Кельбаджаре

Появились первые кадры с места подрыва автомобиля в Кельбаджаре, передает Day.Az.

Напомним, что оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.