Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЭПР, в Баку осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем-25-29 градусов тепла, в Баку - 18-20, днем-27-29 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем-40-45 процентов.

5 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.