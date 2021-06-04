https://news.day.az/society/1349191.html Создан Сумгайытский медицинский центр
Создан Сумгайытский медицинский центр
Создан Сумгайытский медицинский центр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вюгар Гурбанов.
Он отметил, что Сумгайытский медицинский центр создан на базе Отдела здравоохранения города Сумгайыт и состоит из 18 медицинских учреждений, в том числе 7 Центров семейного здоровья и 4 городских больниц.
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