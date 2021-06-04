Создан Сумгайытский медицинский центр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вюгар Гурбанов.

Он отметил, что Сумгайытский медицинский центр создан на базе Отдела здравоохранения города Сумгайыт и состоит из 18 медицинских учреждений, в том числе 7 Центров семейного здоровья и 4 городских больниц.