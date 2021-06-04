Погибшим при подрыве на мине в Кельбаджаре присвоят статус шехида

Погибшим четвертого июня в Кельбаджаре представителям медиа будет присвоен статус шехида.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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