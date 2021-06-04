https://news.day.az/society/1349239.html Погибшим при подрыве на мине в Кельбаджаре присвоят статус шехида
Погибшим при подрыве на мине в Кельбаджаре присвоят статус шехида
Погибшим четвертого июня в Кельбаджаре представителям медиа будет присвоен статус шехида.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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