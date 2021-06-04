https://news.day.az/society/1349276.html Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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