Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется