https://news.day.az/society/1349277.html Совет печати Азербайджана обратился к международным медиаструктурам по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре
Совет печати Азербайджана обратился к международным медиаструктурам по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре
Совет печати Азербайджана направил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, сообщает в пятницу Day.Az.
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