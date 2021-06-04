Телеканал AzTV опубликовал новые кадры из Кельбаджара, где погибли журналисты.

Напомним, что сегодня около 11 часов автомобиль с сотрудниками телевизионных каналов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район для исполнения служебных обязанностей, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли три человека - оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. 4 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Day.Az представляет данные кадры: