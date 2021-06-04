В трансграничных реках Азербайджана, протекающих через Армению, загрязнение превышают норму
Мониторинг, проведенный после 44-дневной Отечественной войны, и анализ проб воды, взятых в четырех трансграничных реках Азербайджана, протекающих через территорию Армении, установил, что их загрязнение превышают норму.
Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, больше всего загрязнена река Охчучай (Зангиланский район).
"Туда сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле этой реки на армянской стороне. Биоразнообразие этой реки на грани уничтожения".
Керимов добавил, что армянская оккупация нанесла ущерб не только окружающей среде и природным ресурсам, но и водным ресурсам: "Ущерб продолжает наноситься и сегодня".
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