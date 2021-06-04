Зарубежные специалисты проводят экологический мониторинг на освобожденных землях Азербайджана

Местные и зарубежные специалисты приступили к проведению экологического мониторинга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказал четвертого июня на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Day.Az.

По его словам, в настоящее время на этих землях проводится оценка нанесенного ущерба.

"Устанавливается размер ущерба, нанесенного флоре и фауне, а также площадь уничтоженных зеленых насаждений", - сказал Керимов.