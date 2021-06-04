https://news.day.az/society/1349287.html Зарубежные специалисты проводят экологический мониторинг на освобожденных землях Азербайджана
Зарубежные специалисты проводят экологический мониторинг на освобожденных землях Азербайджана
Местные и зарубежные специалисты приступили к проведению экологического мониторинга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Об этом сказал четвертого июня на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Day.Az.
По его словам, в настоящее время на этих землях проводится оценка нанесенного ущерба.
"Устанавливается размер ущерба, нанесенного флоре и фауне, а также площадь уничтоженных зеленых насаждений", - сказал Керимов.
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