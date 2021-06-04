https://news.day.az/society/1349294.html В Азербайджане выявлено еще 123 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 123 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 123 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 406 человек вылечились, 4 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 334 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 326 269 человека вылечились, 4933 скончались, число активных больных - 3337.
За последние сутки проведено 9585, за прошедшее время - 3 551 620 тестов на коронавирус.
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