В Азербайджане выявлено еще 123 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 406 человек вылечились, 4 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 334 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 326 269 человека вылечились, 4933 скончались, число активных больных - 3337.

За последние сутки проведено 9585, за прошедшее время - 3 551 620 тестов на коронавирус.