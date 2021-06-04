Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 47 637 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 42 266, вторую дозу получили 5 371 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 465 719, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 540 259, вторую дозу получили 925 460 человек.