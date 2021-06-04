https://news.day.az/society/1349302.html В Азербайджане могут продлить обучение в летней школе
В Азербайджане могут продлить обучение в летней школе
Если нынешний опыт оправдает себя, то в ближайшие годы можно будет подумать об организации летней школы на месяц.
Как передает Day.Az, об этом в эфире ARB 24 сказал член общественного совета при Министерстве образования Азербайджана Ильгар Оруджев.
По его словам, при принятии решения по этому вопросу также будут учитываться пожелания и обращения родителей.
"В этом году летняя школа продлится две недели. В то же время есть международная практика, согласно которой подобные школы организуются на месяц. Министерство открыто для предложений, и если со стороны родителей будут обращения, их рассмотрят", - добавил И.Оруджев.
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