В Азербайджане могут продлить обучение в летней школе

Если нынешний опыт оправдает себя, то в ближайшие годы можно будет подумать об организации летней школы на месяц.

Как передает Day.Az, об этом в эфире ARB 24 сказал член общественного совета при Министерстве образования Азербайджана Ильгар Оруджев.

По его словам, при принятии решения по этому вопросу также будут учитываться пожелания и обращения родителей.

"В этом году летняя школа продлится две недели. В то же время есть международная практика, согласно которой подобные школы организуются на месяц. Министерство открыто для предложений, и если со стороны родителей будут обращения, их рассмотрят", - добавил И.Оруджев.