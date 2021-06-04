В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны переданы десятки квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны передано еще 30 квартир в бакинском поселке Рамана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На посвященном этому мероприятии было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, в этом году гражданам из этих категорий населения планируется предоставить до трех тысяч квартир и частных домов, 500 из которых уже переданы.

Зампред Агентства по социальным инновациям при минтруда Заур Ибрагимов сообщил, что в ближайшие пять лет 11 тысяч граждан из этих категорий будут обеспечены квартирами и частными домами.

В целом до сегодняшнего дня семьям шехидов, инвалидам войны и приравненным к ним лицам предоставлено 9700 квартир и частных домов.

Получившие квартиры граждане выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленную заботу и внимание.