Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 6 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, облачной, в основном без осадков, но ночью местами возможны кратковременные дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, днем - 25-28 градусов тепла,

В Баку ночью температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, днем - 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем- 40-45%.

6 июня в районах Азербайджана, в основном в северных и западных районах, ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, есть вероятность выпадения града.

Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 27-32 градусов тепла, в горах ночью - 8-13 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла.