Зираддин Рзаев сделал прогноз для Азербайджана на 2021 год
Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев сделал очередной прогноз по поводу пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xeber24.info, он предугадал уменьшение влияния пандемии на территории Азербайджана.
"Ранее я сказал, что вирус должен исчезнуть в конце лета - начале осени. Врачи, приехавшие в Азербайджан из Москвы, вернулись в Россию. Я вижу, что этот вирус будет существовать еще полтора, два года. Этот вирус не так уж и страшен. Если своевременно принять меры, вирус достигнет минимума в Азербайджане уже в июле.
Он также сказал, что 2020-2021 годы - активный период стихийных бедствий в Азербайджане.
По словам Зираддина Рзаева, в эти годы в нашей стране ожидаются оползни, землетрясения и наводнения.
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