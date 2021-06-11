Названы сроки завершения восстановительно-консервационных работ на памятнике "Чыраггала"

Восстановительно-консервационные работы на памятнике "Чыраг-гала" V-VI веков на территории Шабранского района завершатся к концу этого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр культуры Анар Керимов в ходе медиа-тура, организованного для ознакомления с проделанной работой.

По его словам, работы по реставрации и консервации этого исторического памятника начались в июле 2019 года.

"От леса к крепости проложена дорога шириной 2 метра и длиной 530 метров, реконструирован пришедший в негодность мост, восстановлены разрушенные части главной башни, проложена дорога по скалам между мостом и крепостью, созданы навесные деревянные ступени", - отметил Анар Керимов.

Он подчеркнул, что есть планы включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с "Чыраг-гала", и другие оборонительные сооружения.

Министр отметил, что восстановление крепости осуществляется в непростых условиях: "В связи с этим хочу поблагодарить работающих здесь мастеров. Хочу также отметить, что к восстановлению и консервации крепости были привлечены местные специалисты. Приглашенные из-за рубежа эксперты высоко оценили проделанную работу", - сказал Анар Керимов.

Министр добавил, что ведутся работы по расширению туристических возможностей памятника-крепости "Чыраг-гала", и концепция, созданная в связи с этим, будет обнародована в ближайшее время.