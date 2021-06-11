https://news.day.az/society/1351748.html В Азербайджане выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 287 человек.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
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