В Азербайджане выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 287 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.