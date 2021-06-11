https://news.day.az/society/1351755.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 985 человека, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 917, вторую - 4 068 человек.
Общее количество использованных доз вакцины составило 2 702 023. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 748 035, вторую - 953 988 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
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