https://news.day.az/society/1351762.html Арестован комендант здания журналистов в Баку
Арестован комендант здания журналистов в Баку
Комендант здания журналистов в Баку Биньямин Исмаилов арестован в связи с уголовным делом в отношении экс-главы Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Исмаилов привлечен к следствию в качестве обвиняемого.
Информацию подтвердили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана. Было отмечено, что в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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