Арестован комендант здания журналистов в Баку

Комендант здания журналистов в Баку Биньямин Исмаилов арестован в связи с уголовным делом в отношении экс-главы Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Исмаилов привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

Информацию подтвердили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана. Было отмечено, что в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.