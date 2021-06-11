В Бакинской высшей школе нефти состоялось мероприятие, посвященное Дню национального спасения

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие под названием "Наше национальное спасение и наша историческая победа", посвященное 15 июня - Дню национального спасения, имеющему большое значение в судьбе азербайджанского народа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального Аппарата Тахир Будагов, студенты, преподаватели и сотрудники БВШН. В соответствии с правилами карантина, живая встреча, на которой присутствовала только часть участников, транслировалась онлайн. В общей сложности в онлайн-встрече участвовало около 900 человек.

Заместитель председателя ПЕА, руководитель Центрального Аппарата Тахир Будагов прежде всего ознакомился с условиями обучения в БВШН, материально-технической базой, социальной инфраструктурой и исследовательской средой, созданной в университете. Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подробно проинформировал гостя об условиях обучения в вузе, инфраструктуре и планах на будущее. Цветы были возложены к бюсту Общенационального лидера. Гость также ознакомился с учебными аудиториями, исследовательскими лабораториями, Центром инноваций и музеем, в котором хранятся редкие экспонаты по истории нефти.

Выступая на мероприятии, Т. Будагов отметил, что День национального спасения имеет большое социальное, политическое и историческое значение в нашей истории. Он подчеркнул, что возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти 15 июня 1993 года вошло в многовековую историю нашего народа как судьбоносное политическое событие.

"Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев своей спасательной миссией отстоял независимость нашей страны, преодолел бушующий в республике общественно-политический кризис и заложил основу для развития. Сегодня торжество идеологии национального спасения находит отражение в устойчивом развитии нашей независимой республики, а престиж Азербайджана в регионе и в мире растет. В Азербайджане сформировались традиции независимой государственности, и, конечно же, самоотверженные заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева сыграли исключительную роль в достижении этого важного успеха", - отметил зампредседателя ПЕА.

Т. Будагов также подчеркнул, что историческая победа, достигнутая в результате проведения операции "Железный кулак", была завоевана благодаря лидерским качествам победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, достижениям Азербайджана в политической, экономической, культурной, военной, дипломатической сферах и единству народа и власти.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, в свою очередь, назвал возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти 15 июня 1993 года славной страницей в истории нашей государственности.

"В основе всех этих достижений лежит политический курс, определенный Общенациональным лидером, и то, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает этот политический курс. В результате успешной реализации этой политики Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан превратился в динамично развивающуюся, модернизирующуюся страну. За прошедший период авторитет Азербайджана на международной арене значительно возрос, и в стране были достигнуты большие экономические успехи", добавил ректор.

Т. Будагову вручили пакет "Почетного гостя".

В конце встречи Т. Будагов ответил на многочисленные вопросы студентов Бакинской высшей школы нефти.